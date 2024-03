Furlani vola a 8.22: è argento mondiale nel lungo

Mattia Furlani ha vinto l'argento nella gara del salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow con la misura di 8.22. L'oro è andato al greco Militiadis Tentoglou, che ha ottenuto la stessa misura dell'azzurro ma ha prevalso grazie alla sua seconda (migliore rispetto a quella del nostro atleta). A 19 anni Furlani diventa il più giovane medagliato nel lungo nella storia della rassegna iridata al coperto. Per l'Italia si tratta della seconda medaglia di questa edizione dopo il bronzo di Fabbri nel peso

Lacrime e abbracci . Chiama la folla ad applaudire come se fosse al quinto mondiale in carriera. Di anni ne ha 19 e di medaglie mondiali ora ne ha una. Mattia Furlani è d’argento a Glasgow con 8.22 . La stessa misura del greco campione di tutto e capace solo di fare meglio negli altri salti. "Wow, è un argento che vale più di un oro ", assicura Mattia. La medaglia d’oro Tentoglou a fine gara viene avvolto dalla bandiera italiana del talento azzurro e le emozioni non smettono di affiorare. Quando abbraccia la mamma allenatrice Khaty Seck , a cui dedica la vittoria e quando esulta con il gruppo azzurro capitanato da Leonardo Fabbri , già bronzo mondiale nella serata di venerdì.

"Siamo una nazionale tanto unita - spiega l’azzurro -. La bandiera sulle spalle ha tanti significati: mi dà motivazione vederla su di me dopo Gimbo e Marcell". Furlani arrivava all’appuntamento mondiale da leader stagionale con il fenomenale record italiano di 8.34 ottenuto agli assoluti di Ancona . Con la medaglia mondiale al collo conferma di essere protagonista tra i grandi dopo aver già conquistato l’oro europeo under 20 nel 2023 e quello under 18 nel 2022.

Una crescita alla Sinner

Una crescita alla Sinner: "Non seguo il tennis ma seguo Jannik come atleta perché è sincero, onesto e ha una mentalità che in vita mia ho visto solo a Gimbo Tamberi". Furlani è felice di essere paragonato ai migliori italiani, mentre dall’avversario Tentoglu viene definito 'a beast', un fenomeno e l’uomo da battere nei prossimi anni.

Il più giovane medagliato di sempre nella gara del lungo indoor

"Adoro Tentoglou e lo stimo, ma non avrei accettato di dividere l’oro. Mi piace gareggiare", dice Mattia 'Spider-Man', come ama definirsi. Tutti i giornalisti del mondo vogliono intervistarlo a fine gara perché come lui non ce ne sono tanti: lui è il più giovane medagliato di sempre nel lungo alla rassegna iridata al coperto. "La medaglia di Glasgow non la dimenticherò mai!".