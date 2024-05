Ostrava, Jacobs 3° nei 100 con 10.19. 1° De Grasse

Terzo posto per Marcell Jacobs nei 100 metri al Meeting di Ostrava. L'azzurro - campione olimpico 3 anni fa a Tokyo - ha chiuso la prova in 10.19, alle spalle del canadese Andre De Grasse (10.10) e del giamaicano Rylem Forde (10.17)

Non è andata bene la gara di Marcell Jacobs nei 100 metri al meeting di Ostrava. Su pista bagnata per il maltempo, l'azzurro oro ai Giochi di Tokyo si è piazzato al terzo posto correndo in 10"19. La prova è stata vinta dall'olimpionico dei 200 André De Grasse, canadese che di Jacobs è compagno di allenamenti in Florida, in 10"10, davanti al giamaicano Ryiem Forde, che ha corso in 10"17.