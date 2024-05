Diamond League, su Sky i Bislett Games con Jacobs

Torna la Wanda Diamond League con il tradizionale appuntamento dei “Bislett Games” a Oslo, in Norvegia. L’evento da seguire stasera in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle 20. Domenica appuntamento invece a Stoccolma, sempre in diretta su Sky a partire dalle 18

Campanello d’allarme o semplice battuta d’arresto. Per sapere come classificare il deludente 10.19 di Marcell Jacobs a Ostrava dovremo attendere il meeting di stasera ad Oslo, sesta tappa della Diamond League. Nello storico impianto del Bislett il campione olimpico si troverà a fianco in corsia il sudafricano Akani Simbine, da anni tra i migliori cinque sprinter al mondo, il camerunense Emanuel Eseme e il britannico Jeremiah Azu, sceso da poco sotto i 10 secondi e probabile grande protagonista agli Europei insieme al connazionale Zharnell Hughes. Marcell dovrà fornire risposte convincenti in vista dell’appuntamento all’Olimpico dove difenderà il titolo continentale vinto a Monaco nell’Europeo che Sky trasmetterà in modo integrale dal 7 al 12 giugno. Oltre al ragazzo di Desenzano ci saranno altri quattro atleti azzurri in gara. Nei 1500 Pietro Arese esordirà in uno dei templi mondiali del mezzofondo provando a rispondere alla bella vittoria con tanto di primato personale dell’amico-rivale Federico Riva ad Ostrava. Nel disco Daisy Osakue cercherà quella stabilità di rendimento che la ragazza torinese ha trovato solo sporadicamente e che è invece necessaria nelle grandi competizioni, come accaduto ad Ayomide Folorunso, al via dei 400 ostacoli dove è stata sesta all’ultimo mondiale di Budapest e in cui ambisce al podio all’Europeo. Infine, negli 800 metri, ecco Elena Bellò, che nelle terre del nord, due anni fa a Turku in Finlandia, ottenne una delle più belle vittorie della carriera. I Bislett Games saranno il penultimo appuntamento di Diamond League prima degli Europei, domenica con la tappa di Stoccolma, in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle 18, si chiuderà momentaneamente il sipario sui meeting e tutta l’attenzione passerà allo stadio Olimpico di Roma.