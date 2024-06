Europei di atletica a Roma, gli obiettivi azzurri

L’obiettivo degli azzurri alla vigilia degli Europei casalinghi a Roma è non solo migliorare i 12 podi di Spalato 1990, massimo raggiunto nei campionati continentali, ma vincere il medagliere, cosa mai accaduta. Le premesse ci sono, pensando per esempio a Leonardo Fabbri che nel getto del peso ha almeno un metro di vantaggio sui rivali più vicini. Poi c’è il capitano, Gimbo Tamberi, che nelle grandi manifestazioni offre più garanzie di una cambiale firmata da Bill Gates: dovesse vincere l’oro sarebbe il terzo titolo europeo outdoor, come riuscito in una unica specialità solo alla leggenda Adolfo Consolini. Quindi Marcell Jacobs, in un 100 metri dove le rinunce dei britannici Hughes e Azu paiono spianargli la strada ancor più dell’incoraggiante 10.03 di Oslo, e visto quanto fatto da Chituru Ali a Stoccolma chissà che gli italiani sul podio non siano due. Attenzione a questi giovani, gli azzurri che hanno giusto l’età della patente ma già reclamano il ruolo dei protagonisti. Come Mattia Furlani, cui ormai la categoria junior sta troppo stretta per i risultati raggiunti nel salto in lungo, o Lorenzo Simonelli, di cui nessuno, oggettivamente, riesce ad intravedere i limiti nella sua elegante corsa tra le barriere dei 110 ostacoli. E poi la marcia, orfana di Massimo Stano ma con una Antonella Palmisano sempre in grado di ruggire ai grandi appuntamenti. Il resto, Larissa Iapichino in testa, sono i ragazzi che dopo gli sfarzi dei giochi di Tokio hanno cambiato pelle e mentalità. A proposito: un ragazzo, classe 99, è Mondo Duplantis, che il mondo l’ha già conquistato volando sempre più in alto. Sarà sua la gara di chiusura degli Europei. Finisse con l’ennesimo record non dite che non vi avevamo avvertito.