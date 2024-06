Jacobs: "Punto a scendere sotto i 10 secondi"

Alla vigilia degli Europei di atletica che si terranno a Roma, Marcell Jacobs ha parlato così in conferenza: "Non ho ancora dimostrato di andare forte, ma c'è il tempo necessario per arrivare al top ai Giochi: è quello il mio obiettivo". Gianmarco Tamberi: "Sono felice di saltare qui anche se maggio è stato un mese terribile" EUROPEI A ROMA, IL PROGRAMMA DELLE GARE ascolta articolo

"Spero di poter correre sotto i 10 secondi già questo weekend", ha detto Marcell Jacobs, alla vigilia dell'Europeo di atletica di Roma. "L'obiettivo era rimanere in salute ed è stato fatto un protocollo ad hoc. Mi concentro solo sul correre e non penso agli infortuni", ha spiegato in conferenza il doppio oro olimpico di Tokyo. "Non ho ancora dimostrato di andare forte, ma c'è il tempo necessario per arrivare al top ai Giochi: è quello il mio obiettivo", ha aggiunto l'azzurro, la cui miglior prestazione dell'anno e' il 10.03 di Oslo, la settimana scorsa. "L'ultima volta sotto 10 secondi - ha ricordato Jacobs - era a Monaco con gli Europei, l'anno dopo è stato complicato ma mi ha insegnato tanto. Quest'anno invece sono fiducioso delle mie capacità". Infine sulle pressioni di correre a Roma: "Per me è importante correre col sorriso. Devo trasformare la pressione in energia. Qui è normale averla, ma a Roma ho iniziato a credere nelle mie medaglie, qui ho costruito l'oro a Tokyo. Voglio restituire qualcosa al Paese".

Tamberi: "Pressione per inizio stagione in casa, però mi piace" "Mi aspetto che l'Italia finisca in alto nel medagliere! Devo mettere pressione ai ragazzi, bisogna puntare al massimo. Non ci accontentiamo, vogliamo vittorie e medagliere, preparatevi". Lo ha detto Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo e portabandiera azzurro a Parigi, parlando alla vigilia degli Europei di atletica che si terranno a Roma. "C'è molta pressione nell'iniziare in casa la stagione - ha proseguito -, ma a me piace. Sono felice di saltare qui anche se maggio è stato un mese terribile, forse il mio sistema nervoso era stanco. Ho avuto un problema al ginocchio, abbiamo fatto qualche sessione di salto in alto ed è stata un disastro. Ero molto nervoso. Per questo ho parlato con il mio team e abbiamo deciso di prenderci un attimo in più dal punto di vista delle competizioni. Ora sto bene però".

La copertura su Sky In attesa dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli appassionati di atletica leggera avranno un’altra, straordinaria, opportunità per seguire in tempo reale spettacolo e imprese sportive: i Campionati Europei Roma 2024, in diretta su Sky e in streaming su NOW dalla Capitale dal 7 al 12 giugno. Grazie a un accordo con European Broadcasting Union (EBU), i migliori atleti del continente si sfideranno dallo Stadio Olimpico di Roma, nel Parco del Foro Italico – dove avrà sede lo studio Sky dedicato - e su alcune delle strade più affascinanti della Capitale. Le gare, che metteranno in palio 147 medaglie per le 24 differenti specialità, saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport, che proporrà le cinque sessioni mattutine e le sei sessioni serali integralmente, offrendo una copertura completa della manifestazione romana. Le due voci principali che racconteranno i Campionati Europei di atletica leggera saranno quelle di Nicola Roggero e Stefano Baldini, campione olimpico di maratona nel 2004 ad Atene. News, studi quotidiani con Federica Frola e Alessandro Acton e approfondimenti quotidiani anche su Sky Sport 24.