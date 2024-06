Sono arrivate le prime medaglie italiane agli Europei di Atletica di Roma e a regalarcele sono Antonella Palmisano e Valentina Trapletti con una clamorosa doppietta nella 20km di marcia: oro e argento, con la campionessa olimpica della disciplina che chiude in 1:28:09 e si prende anche il titolo europeo con una gara perfetta dal primo all'ultimo chilometro. Palmisano è partita in testa, con le avversarie che sono riuscite a "marcarla" solo per i primi 10km circa, guidando un gruppetto in cui c'era anche Valentina Trapletti. Poi, l'accelerazione decisiva dopo 11km circa: avversarie staccate in modo abissale, con la seconda parte di gara che è stata una marcia solitaria verso l'oro, fino all'ingresso trionfale nello stadio. Se il suo vantaggio sulle avversarie cresceva di chilometro in chilometro, la quasi 39enne Valentina Trapletti disegnava il suo personale capolavoro: chiude con lo straordinario personale di 1:28:37 e un fantastico argento. Delusione per l'altra azzurra in gara, Eleonora Giorgi.

