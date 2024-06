Al via la sessione mattutina della seconda giornata degli Europei di atletica leggera a Roma. Nei 3000 siepi Osama Zoghlami e Bouih hanno centrato l'accesso alla finale, mentre è stato eliminato Ala Zoghlami. Anna Bongiorni riesce a centrare la semifinale dei 100 metri. Fino al 12 giugno tutte le gare sono live su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda giornata dei Campionati Europei di atletica leggera a Roma, appuntamento che apre l'Estate Italiana della Casa dello Sport. La più importatnte manifestazione continentale di atletica è iniziata venerdì con i primi risultati delle qualificazioni. Ma come sono andati gli azzurri questa mattina? Tutte le gare sono in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a mercoledì 12 giugno.