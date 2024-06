Francesco Fortunato è bronzo nella 20 km di marcia

L'atletica e la marcia azzurre non smettono di sorridere agli Europei di Roma. Dopo l'oro e l'argento di Palmisano e Trapletti nella 20 km femminile di ieri, oggi Francesco Fortunato ha aggiunto il metallo mancante, il bronzo nella gara maschile. Ottima prova dell'azzurro, che si è staccato dal resto del gruppo attorno al km 12 e poi ha corso quasi da solo, con un rassicurante vantaggio sul quarto, il francese Bordier, ma anche con un distacco troppo ampio dai primi due. Vince lo svedese Perseus Karlstrom in 1:19:13, bravo a staccare nei chilometri finali lo spagnolo Paul McGrath, secondo in 1:19:31. Il tempo di Fortunato è stato di 1:19:54, a 41 secondi dall'oro. Nonostante le assenze di Massimo Stano, oro nella specialità a Tokyo 2020, e di Andrea Cosi, infortunatosi due settimane fa, la marcia maschile conquista una medaglia preziosa. Tra gli altri azzurri, Orsoni chiude al sesto posto. Ritirato invece Picchiottino, chiamato all'inizio della settimana per sostiuire Cosi.

