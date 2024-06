"Sono così determinato perché so che questa è un'opportunità che non mi capiterà più nella vita: correre qui un Europeo, a quasi 26 anni. Ho delle buone possibilità e voglio sfruttarle al massimo, voglio tornare a casa senza rimpianti e quindi devo sicuramente tirare il meglio di me in questi 4-5 giorni". Lo ha detto Filippo Tortu, oro olimpico a Tokyo nella 4x100, alla vigilia del suo esordio nei 200 metri agli europei di atletica di Roma. E sul rapporto con Livio Berutti ha aggiunto: "È più un onore che un piacere quando mi scrive, ci sentiamo spesso e mi fa sempre piacere. Semplicemente anche un in bocca la lupo, anche se non è mai solo quello perché con il suo stile e la sua classe ogni messaggio sarebbe davvero da incorniciare, domani cercherò di correre come lui e per lui. Poi io sono affezionato a tutti, con ognuno ho un rapporto speciale, però in questo momento con Bobbi condiviamo la stanza, stiamo sempre insieme, quindi ci piace scherzare. Il nostro rapporto è basato sul prenderci in gio, ieri è stato molto bravo e gli auguro di fare ancora meglio".