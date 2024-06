Iniziamo con un piccolo riassunto di quello che è successo stamattina. In due parole: altre medaglie. L'Italia non finisce di stupire, e stamattina ne ha conquistate altre 3 nella mezza maratona. Doppietta Crippa-Riva (oro e argento) e poi l'oro nella prova a squadre grazie alla somma dei risultati di Eyob Faniel, Pietro Riva, Yeman Crippa, Pasquale Selvarolo, Daniele Meucci e Yohanes Chiappinelli). Ha esordito anche Gimbo Tamberi, approdato in finale nel salto in alto al primo tentativo. Con lui anche Manuel Lando e Stefano Sottile. Li rivedremo martedì sera. Sara Fantini in finale nel lancio del martello con la seconda misura. Pettorossi ha raggiunto Tortu e Desalu nelle semifinali dei 200 metri, in programma stasera. Tre azzurri hanno conquistato la finale del salto triplo (che sarà sempre martedì sera): Ihemeje, Dallavalle e Bocchi