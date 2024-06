Agli Europei di Atletica di Roma è il giorno di Gimbo Tamberi, attesissimo nella finale del salto in alto. Si assegnano anche le medaglie del triplo maschile (con gli italiani Bocchi, Dallavalle e Ihemeje in finale) e dei 400 ostacoli maschile e femminile, con Sibilio e Folorunso in pista. In serata l’oro dei 5000m Nadia Battocletti cerca il bis nei 10.000 MEDAGLIERE ascolta articolo

Quinta e penultima giornata degli Europei di Atletica di Roma che stanno facendo sognare l’Italia con una vera e propria pioggia di medaglie. Dopo aver ammirato Jacobs e Furlani, Simonelli e Dosso, Crippa e Tortu, oggi tocca a un altro degli azzurri più attesi, perché “attesa” è la sua medaglia. Questa sera, alle 20.35, tocca a Gimbo Tamberi, impegnato nella finale di salto in alto. Ma non c’è solo lui in questa ennesima straordinaria giornata di atletica, da vivere come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW. approfondimento Italia da record: 17 medaglie agli Europei di Roma

Sibilio sogna, Battocletti cerca il bis Ma andiamo con ordine: apriranno la giornata – nella sessione mattutina – qualificazioni e batterie. Da non perdere le staffette, con le nostre 4x100 e 4x400 (maschili e femminili) a caccia di quella finale con cui si chiuderanno gli Europei mercoledì 12 giugno. E poi le qualificazioni del salto in lungo femminile. Alla sera si assegnano le medaglie. Come detto, la finale dell’alto con gli azzurri Tamberi, Lando e Sottile è tra le più attese, ma anche in quella del salto triplo non possiamo escludere sorprese: Bocchi, Dallavalle e Ihemeje gli italiani impegnati. Si continua poi con una finale dopo l’altra: 400 ostacoli maschile con Sibilio che sogna una medaglia, e femminile, con Folorunso approdata in finale tra le ripescate; nei 10mila donne Battocletti cerca una clamorosa doppietta dopo l’oro nei 5mila.

Il programma di martedì 11 giugno 9:35, Decathlon maschile (110 metri ostacoli)

10:10, 800 metri femminile (semifinale)

10:30-11:35 Decathlon maschile (lancio del disco)

10:35, Salto in lungo femminile (qualificazioni)

10:45, Staffetta 4x400 maschile (batterie)

11:15, Staffetta 4x400 femminile (batterie)

11:55-13:10, Decathlon maschile (salto con l'asta)

12:00, Staffetta 4x100 maschile (batterie)

12:30, Staffetta 4x100 femminile (batterie)

13:00, Lancio del giavellotto maschile (qualificazioni)

14:25, Lancio del giavellotto maschile (qualificazioni) Sessione serale 19:05-20:15, Decathlon maschile (lancio del giavellotto)

19:50, 10000 metri femminile (B-race)

20:35, Salto in alto maschile (finale)

20:55, Salto triplo maschile (finale)

21:05, 400 ostacoli maschile (finale)

21:18, 400 ostacoli femminile (finale)

21:30, 10000 metri femminile (finale)

21:36, Lancio del giavellotto femminile (finale)

22:25, Decathlon maschile (1500 metri)

22:53, 200 metri femminile (finale)

