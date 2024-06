Europei LIVE: attesa per Iapichino e le staffette

Si conclude l'Europeo di Roma: l'ultima serata può arricchire ancora di più l'Italia, già certa del primo posto nel medagliere. Occhi puntati nel salto in lungo su Larissa Iapichino, figlia d'arte di Fiona May, e sulle staffette: 4x400 femminile, maschile e sulla 4x100 campione olimpica e vice-campione mondiale. Attesa anche nel salto con l'asta per l'uomo dei record Mondo Duplantis

LE MEDAGLIE ITALIANE