Nella mattinata nel penultimo giorno staccano i pass per le finali la 4x100 maschile, Larissa Iapichino nel lungo e le 4X400 maschile e femminile. Out dalla finale la 4x100 femminile. In serata la finale dell'alto con Tamberi alla presenza di Sergio Mattarella.

Quinta giornata dei Campionati Europei di atletica leggera a Roma. Ecco come sono andati gli azzurri questa mattina.

4x100 maschile: Italia in finale I campioni olimpici ci saranno anche in finale. Nella seconda semifinale della staffetta 4x100 l'Italia di Rigali-Melluzzo-Patta-Simonelli stacca il pass per la finalissima col tempo finale di 38.40. Secondo tempo complessivo. Avanti anche Olanda e Francia, nella prima semifinale miglior tempo per il Belgio, poi Germania e Polonia. Pasticcio dei britannici nel testimone: eliminazione per loro. Tempi da ripescati per Svizzera e Danimarca. Fuori anche la Spagna.

4x100 femminile out dalla finale L'Italia chiude al quarto posto la propria semifinale col quartetto formato da Irene Siragusa, Daia Kaddari (che ha accusato un problema muscolare durante la corsa), Anna Bongiorni e Arianna De Masi. Il tempo finale di 43.27 non basta: ripescate Belgio e Polonia dalla seconda semifinale. Avanti Gran Bretagna, Svizzera e Spagna, oltre a Francia, Olanda e Germania.

Larissa Iapichino in finale nel lungo Finale che sarà in programma mercoledì nell'ultimo giorno di gare. Sono bastati letteralmente quindici secondi all'azzurra per staccare il pass: è stata la prima a saltare e ha registrato al primo salto un 6.71: la misura per la qualificazione diretta era 6.70. Non sono stati necessari altri salti. MEDAGLIERE Italia da record: 17 medaglie agli Europei di Roma

4x400 maschile in finale Anche questa Italia stacca il pass per la finale in programma nell'ultimo giorno, mercoledì 12. Secondo posto finale col tempo di 3:02.01 per il quartetto formato da Bryan Lopez (46.37), Vladimir Aceti (45.30), Riccardo Meli (45.55) e Edoardo Scotti (44.79). Meglio degli azzurri solo il quartetto britannico, pass diretto anche per l'Ungheria nella prima semifinale. Avanti (nella seconda semifinale) anche Francia e Belgio. Germania e Spagna ripescate coi migliori tempi. Portogallo ripescato dopo la squalifica della Polonia, clamorosa esclusione dell'Olanda.

Anche la 4x400 femminile in finale Le azzurre chiudono quinte la seconda semifinale ma rientrano nella finalissima dell'ultimo giorno di gare con uno dei due migliori tempi di ripescaggio, in 3:25.28, season best. I tempi delle frazioniste: Ilaria Accame 51.93, Giancarla Trevisan 50.83, Rebecca Borga 51.51 e Anna Polinari 51.01. Avanti anche Polonia, Germania e Olanda nella prima semifinale, più Irlanda, Francia, Belgio e Spagna nella seconda.

Il Presidente Mattarella stasera all'Olimpico E stasera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla sessione serale del Day 5 agli Europei di Roma allo stadio Olimpico, nella notte di Gianmarco Tamberi, in finale alle 20.35 per confermare il titolo europeo di due anni fa.

19:05-20:15, Decathlon maschile (lancio del giavellotto) - Dester, Naidon



20:35, Salto in alto maschile (finale) - Lando, Sottile, Tamberi



20:55, Salto triplo maschile (finale) - Bocchi, Dallavalle, Ihemeje



21:05, 400 ostacoli maschile (finale) - Sibilio



21:18, 400 ostacoli femminile (finale) - Folorunso



21:30, 10000 metri femminile (finale) - Arnaudo, Battocletti, Del Buono, Gemetto, Palmero



21:36, Lancio del giavellotto femminile (finale)

22:25, Decathlon maschile (1500 metri) - Dester, Naidon



22:53, 200 metri femminile (finale)