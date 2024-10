Matilde Lorenzi, folla e commozione ai funerali

Commozione, lacrime e lutto cittadino a Giaveno, in Piemonte, nel giorno dei funerali della sciatrice della Nazionale juniores morta martedì dopo una brutta caduta in allenamento in Val Senales. Il dolore della famiglia e degli amici, nella chiesa di San Lorenzo presente anche il ministro per lo Sport e i giovani Abodi MATILDE LORENZI, SPORT IN LUTTO

Uno sci, portato dalla sorella Lucrezia, su cui c'è scritto il nome di Matilde Lorenzi, è stato posato sull'altare ed è rimasto per il funerale accanto alla bara della 19enne morta martedì dopo un incidente in allenamento in Alto Adige, in Val Senales. Sul feretro è stata posta anche una bandiera tricolore. Una grande folla si era radunata davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno, in Piemonte, e ha accolto e il feretro della giovane promessa dello sci italiano. Anche la chiesa è piena di persone. In prima fila la nonna materna di 'Matildina', come la chiamavano amici e parenti, nonna Rosina: "Il Signore ci ha portato via una meraviglia", dice in lacrime. Amici, semplici cittadini sono accorsi per rendere omaggio alla giovane atleta. Ci sono il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e la sottosegretaria alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari, Isabella Rauti, il sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Salvatore Camporeale e il comandante delle truppe alpine Michele Risi. I rappresentati dell'Esercito con cui Matilde era tesserata. Su un cuscino, vicino alla bara, c'è il suo cappello da alpina. La mamma, il padre, i fratelli e il fidanzato della 19enne in lacrime si abbracciano davanti alla bara, su cui c'è un cuscino di rose rosse e bianche, prima che questa venga portata dentro la chiesa. Ci sono tanti giovani, molti con indosso la tuta delle diverse società sportive. Al braccio una fascia con il nome di Matilde. I funerali vengono celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino. Lutto cittadino nel paese che conta circa 17mila abitanti.

La lettera della sorella: “Mi manca l’aria da lunedì” "Ci lasci un vuoto immenso, devastante, mi manca l'aria da lunedì. Sono sicura che sarai proprio tu a guidarmi nelle mie scelte. Sono immensamente grata di averti avuta come sorella. Buona discesa libera Matildina". Così in lacrime la sorella di Matilde Lorenzi, Lucrezia, ha letto una lettera durante i funerali per la 19enne.

Mamma e papà Lorenzi: “Una fortuna essere i tuoi genitori” “Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004: eri nata velocemente e adesso hai deciso di andartene via di fretta. Voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori". Sono le parole pronunciate dalla mamma di Matilde Lorenzi, Elena, ai funerali a Giaveno (Torino) della giovane figlia, morta a 19 anni per un incidente in allenamento in Alto Adige, con la Nazionale juniores di sci di cui faceva parte. "Eri riservata - ha proseguito la madre, rivolgendosi ancora alla figlia in chiesa - ti aprivi con calma, ci hai donato tantissimo. Te ne siamo grati. Devi continuare a sciare là dove sei. Ti adoro. Grazie Matilde". Il padre Adolfo è tornato a parlare del progetto per aumentare la sicurezza sulle piste, come fin dai primi momenti dopo l'incidente. "Matilde con la sua scomparsa - ha ribadito - ci hai chiamato a fare un duro lavoro, che dovrà essere fatto da tutti, insieme. Per questo busseremo a tutte le porte. Il progetto che porteremo avanti la manterrà in vita per tutti noi". E la locandina con i dettagli per il progetto è stata diffusa proprio in questa giornata in paese.