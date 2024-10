Non ce l’ha fatta la 20enne sciatrice azzurra ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale San Maurizio di Bolzano dopo una bruttissima caduta in Val Senales. In un post su X il Ministero della Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono la loro solidarietà per la giovane torinese