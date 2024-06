L'azzurra ha saltato 6.94 metri, conquistando il secondo posto 16 anni dopo quello della mamma Fiona May. Oro all'imprendibile Mihambo, mentre il bronzo va a De Sousa. "Sono riuscita a tirare fuori il meglio di me", ha dichiarato Iapichino dopo la gara

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in lungo agli Europei di atletica a Roma. L'italiana è volata a 6.94 metri, misura valida per il secondo posto alle spalle della tedesca Malaika Mihambo , che è arrivata a 7.22. Bronzo per la portoghese Agate De Sousa , con 6.91. Iapichino ha riportato l'Italia sul podio europeo della specialità 16 anni dopo l'argento vinto dalla mamma Fiona May .

"Non ho deluso le persone che erano qui con me"

"Sono riuscita a tirar fuori il meglio di me, questo è un argento bellissimo in casa", ha commentato Iapichino subito dopo il secondo posto, "ho saputo ritrovare me stessa e non ho deluso le persone che erano qui con me". Quello di Iapichino è il 22° podio dell'Italia, che è sempre più in testa al medagliere degli Europei.