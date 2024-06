L'Italia brilla anche nella 4x400: è argento

L'Italia dello sprint va veloce, ma anche quella del giro di pista non se la cava male. Oltre all'oro della 4x100, l'ultima serata degli Europei di atletica a Roma porta anche l'argento della 4x400 grazie alla prova magistrale di Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti, ultimo frazionista eroicamente caduto appena tagliato il traguardo dopo aver bruciato la Germania nello sprint per il secondo posto. Oro al Belgio.

Forfait di Sibilio. Meli: "Ho avuto paura"

La medaglia dell'Italia assume ancora più valore alla luce del forfait di Alessandro Sibilio, che era stato medaglia d'argento nei 400 ostacoli. Inizialmente in lista come ultimo frazionista, ha accusato un fastidio muscolare nel riscaldamento. Al suo posto è stato spostato Scotti alla fine e soprattutto è stato inserito Riccardo Meli, che non si è fatto trovare impreparato: "Avevo molta paura, ho saputo alla fine che avrei corso e temevo di far perdere la medaglia a questi ragazzi che se la meritavano tanto". Gli azzurri hanno chiuso in 3:00.81. Le ragazze della 4x400 invece si sono fermate al quarto posto, ma hanno trovato il record italiano in 3:23.40 con Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione.