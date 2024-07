Szekesfehervar, Fabbri vince nel peso con 22.43

In Ungheria prosegue l'avvicinamento all'Olimpiade di Parigi. Leonardo Fabbri ha vinto nel getto del peso, mentre Mattia Furlani è arrivato secondo nel salto in lungo alle spalle del greco Tentoglou. Assente invece Tamberi per un problema fisico

Leonardo Fabbri si è imposto nel getto del peso al meeting di Szekesfehervar (Ungheria). Dieci vittorie in dieci competizioni sempre con misure superiori ai ventidue metri. Con 22.43 al sesto e ultimo lancio l'atleta azzurro ha preceduto lo statunitense Jordan Geist (21,72), il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (terzo in 21,59) e il neozelandese Tom Walsh (quarto in 21,33). Prima dell'appuntamento olimpico del 3 agosto a Parigi Fabbri tornerà in pedana a Londra in Diamond League il 20 luglio. "Mi aspettavo qualcosa di meglio. Era molto caldo e sentivo le gambe stanche dopo la gara di sabato. Punto tutto su Parigi, dopo aver mancato la finale di Tokyo per dieci centimetri: stavolta sono motivatissimo e sento che sarà diverso" le sue parole al termine della gara.