Continental Tour in Ungheria. Oggi LIVE su Sky

In scena oggi la decima tappa stagionale del World Athletics Continental Tour 2024. Prove generali di Olimpiadi per Gianmarco Tamberi e Leonardo Fabbri in Ungheria. Il Gyulai István Memorial-Hungarian Athletics Grand Prix da seguire live oggi dalle 17.30 su Sky Sport Max e NOW

Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell’atletica leggera, con il circuito World Athletics Continental Tour Gold. Prosegue la serie di grandi meeting in diretta, con i protagonisti della stagione che affinano la preparazione in vista dei Giochi Olimpici. Oggi, martedì 9 luglio, in diretta dal Bregyó Athletic Center di Székesfehérvár, Ungheria, andrà in scena la decima tappa “Gold” del World Athletics Continental Tour, il Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics Grand Prix. Particolarmente attese le prove di due azzurri, Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Leonardo Fabbri nel getto del peso. La diretta dalle 17.30 su Sky Sport Max e NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini.