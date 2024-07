Record del mondo per Jessica Hull nella nona tappa della Diamond League a Montecarlo. L'australiana ha corso i 2000 metri con il tempo di 5.19.70. Ottima seconda posizione per Simonelli nei 110 ostacoli, Tortu quinto nei 200 metri

L’Olimpiade dell’atletica dista appena 20 giorni e i motori degli atleti si scaldano. Lo sono quelli degli ostacolisti dei 400, con Benjamin , Warholm e Dos Santos che a Montecarlo finiscono nell’ordine e preannunciano quello che sarà una delle sfide più belle sotto la Torre Eiffell, ma non da meno sono quelli delle barriere alte dei 110. Lì si conferma Grant Holloway , primo in 13.01, ma ancora di più Lorenzo Simonelli che finisce alle spalle del campione del mondo sfiorando il record italiano a 13.08: se qualcuno vuole puntare su un Lollo sul podio olimpico sappia che nessun bookmaker vi offrirà una quota alta. Montecarlo, al solito, è soprattutto mezzofondo: Jessica Hull con 5.19.70 si impossessa del primato mondiale della distanza spuria dei 2000 e l’australiana sembra davvero in grado di puntare ad una medaglia dei 1500 a Saint Denis.

Tortu, quinta posizione nei 200 metri

Campione olimpico dei 1500 è Jakob Ingebrigtsen che manda messaggi a distanza al campione del mondo, lo scozzese Josh Ker, dominando una gara chiusa in 3.26.73, record europeo che già gli apparteneva e quarta prestazione mondiale di ogni tempo. Bellissimi anche gli 800 dove l’algerino Djamel Sedjati si conferma il migliore del’anno vincendo in 1.41.46: solo David Rudisha e Wilson Kipketer hanno fatto meglio di lui nella storia degli 800. Finisce ottavo un Tecuceanu che nonostante gli antibiotici con 1.43.75 sfiora di un solo centesimo il record italiano con tempo elettrico di Andrea Longo. A proposito di azzurri: voto alto per Stefano Sottile, terzo con 2.28 nell’alto, a Roberta Bruni, quinta con 4.66 nell’asta, stesso piazzamento di Nadia Battocletti nei 5000 con un 14.41.06 che è il suo secondo tempo di sempre, mentre è settimo Luca Sito nei 400 in 45.26. Condizionati dalla caduta di un avversario i 1500 di Pietro Arese, con Pippo Tortu che con 20.43 non trova nei 200 le risposte che cercava. Sabato 20 si gareggerà a Londra, ultimo appuntamento della Diamond League prima dell’appuntamento Parigi.