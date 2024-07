Diamond League, notte di stelle a Montecarlo

Olimpiadi

Per l'Italia quella di Parigi sarà un'edizione storica delle Olimpiadi con il massimo di partecipazione di atleti. Saranno ben 403 gli azzurri in Francia, 209 uomini e 194 donne, superando così il primato precedente realizzato a Tokyo con 384. In leggero calo invece le discipline che passeranno da trentasei a trentaquattro vista l'assenza di softball e karate. Ecco l'elenco di tutti gli italiani già qualificati ai Giochi Olimpici SU SKY 10 CANALI EUROSPORT PER SEGUIRE PARIGI 2024