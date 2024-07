Jacobs vince la finale dei 100 a Rieti in 10"08

L'azzurro vince la finale dei 100 metri a Rieti, voluto da coach Rana Reider per simulare le 48 ore di gare olimpiche fra 3 settimane a Parigi. SUPER DESALU SUI 200 METRI IN SVIZZERA ascolta articolo

L’ultima uscita stagionale di Marcell Jacobs prima di Parigi dice 10.08, primo posto davanti al cinese Xie e al canadese Degrasse, bronzo a Tokyo. È successo sulla pista del Guidobaldi di Rieti, un meeting italiano che negli anni ha regalato sorprese e record del mondo, come quello di Asafa Powell in 9.77, appena prima del ciclone Bolt. Una pista tradizionalmente veloce, ma appena rifatta e ancora in fase di “assestamento”.

Simulazione olimpica Vittoria in 10.08, dunque. Un tempo lontanissimo dai crono di giamaicani e americani, che tuttavia hanno i trials nazionali come appuntamento già decisivo, almeno per gli atleti Usa. Ma anche dal suo miglior crono stagionale (9.92) staccato in Finlandia a Turku nel Continental Tour, in una condizione climatica più vicina a quella che troverà a Parigi rispetto a quella torrida di Rieti. E pure dal 10.02 che poche settimane fa gli è valso il titolo europeo a Roma davanti all’altro azzurro Chituru Ali. L’idea di Marcell e di Rana Reider, l’allenatore americano che ha preso il posto di Camossi, era quella di ricreare le condizioni di gara che troverà a Parigi, condizioni intese come procedurali e cronologiche, tre gare in due giorni, batteria il primo, semi e finale il secondo a un’ora e mezza di distanza, due nel caso di Parigi. Testare le condizioni tra uno sforzo e l’altro e in questo senso la sensazione è stata positiva, così come il miglioramento tra il 10.16 della semifinale e il 10.08 della finale. Meno incoraggiante la fase di transizione dopo i 15-20 metri, quando ci si attende un cambio di ritmo. Ci lavorerà Marcell, già a inizio prossima settimana in allenamento proverà una nuova simulazione di gara, l’ultima prima della partenza.

Aspettative e obiettivi Dicevamo di una temperatura diversa, dai 30 gradi serali reatini ai 23 previsti a Parigi. Mai quanto il clima emotivo: in Francia Marcell correrà anche contro il sé di tre anni fa. Quello era un atleta senza nulla da perdere che stupì il mondo, oggi è il campione olimpico in carica, formalmente chiamato a tentare l’impresa che riuscì ai soli Lewis e Bolt: confermarsi. Formalmente perché le prestazioni di avvicinamento all’appuntamento, comparate coi tempi coi colleghi americani nei trials, riadattano le aspettative a un mero accesso in finale, con la semifinale vero scoglio da superare. Riportando però opportunamente il tutto indietro di tre anni.