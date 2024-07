Al meeting di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, uno degli ultimi test in pista prima delle Olimpiadi di Parigi, Fausto Desalu ha ritoccato il proprio primato personale, stabilito ai Giochi di Tokyo, correndo i 200 metri a 20"08 (vento +0.8). Migliorato, dunque, il tempo fatto registrare da Tortu (20"13) nel 2018. In gara Desalu ha chiuso terzo alle spalle del francese Ryan Zeze (19"90) e del sudafricano Benjamin Richardson (19"99). A fine gara ecco le sue parole: “Devo dire che sono contento a metà. Felice perché dopo sei anni ho migliorato il personale con un crono importante, ma sono partito male e questo non mi rende soddisfatto. La testa è su Parigi e la tappa di oggi era quasi un allenamento, senza pressione, anche se con avversari di valore mondiale. Ora testa bassa e si continua a lavorare con umiltà”.

