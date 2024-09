Armand Duplantis vince anche nei 100 metri piani. Il saltatore con l'asta, detentore di 10 record mondiali, ha battuto Karsten Warholm, primatista dei 400 metri a ostacoli, in una gara-show a Zurigo. Il tutto è nato per caso, grazie a un commento del norvegese sulla forma fisica di "Mondo" durante una sessione di allenamento: "Diceva che sembravo veloce, gli ho detto: 'Ok, corriamo!'", ha spiegato lo svedese