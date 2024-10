Maratona donne, record del mondo per Chepngetich

La 30enne keniana è la prima donna a scendere sotto il muro delle due ore e 10 minuti. A Chicago Chepngetich ha chiuso la prova in 2h09'57", migliorando il record dell'etiope Tigst Assefa. La dedica è per Kiptum (detentore del record maschile), scomparso lo scorso febbraio: "E' per Kelvin"

La 30enne keniana Ruth Chepngetich ha conquistato il nuovo record del mondo nella maratona femminile. A Chicago ha migliorato il tempo dell'etiope Tigst Assefa - che il 24 settembre 2023 a Berlino aveva vinto in 2h11'53" - di ben 1'56", chiudendo la gara in 2h09'57". La campionessa mondiale 2019 aveva già vinto due volte la maratona di Chicago, nel 2021 e nel 2022. Il suo record personale precedente sulla distanza era di 2h14’18”. Nella gara maschile successo del connazionale John Korir (2h2’43”), che è succeduto nell'albo d'oro al detentore del record mondiale Kelvin Kiptum, morto lo scorso febbraio a 23 anni in un incidente stradale. "Dedico questo record a Kelvin, anche lui ha battuto un record del mondo qui e avrebbe potuto ancora farlo", le parole di Chepngetich dopo l'arrivo. "Avevo in mente questo record, era il mio sogno, e oggi tutto è stato perfetto".