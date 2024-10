Il percorso

La Wizz Air Rome Half Marathon è organizzata da RomaOstia e da RCS Sports & Events e per i protagonisti sarà una vera e propria immersione nella storia di Roma, un viaggio tra le bellezze e le suggestioni, dal cinema all’architettura, dai luoghi più iconici all’atmosfera unica della Capitale d’Italia. D’altronde la partenza sarà da via del Circo Massimo e il traguardo in via degli Annibaldi davanti al Colosseo. Il percorso è della lunghezza canonica di mezza maratona, ovvero 21,0975 km, e dallo start, dopo aver svoltato verso il Lungotevere Aventino, si correrà in discesa, direzione Testaccio, per proseguire verso sud nel quartiere Ostiense, sino ad arrivare alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Girando intorno al Parco Schuster, i runner risaliranno in zona partenza superando la Piramide al chilometro 7 circa, da dove imboccheranno la parte più impegnativa della gara: la salita di via di Porta Ardeatina, con le mura romane sulla sinistra. Si continuerà sino a Largo delle Terme di Caracalla per poi affrontare, in discesa, viale delle Terme di Caracalla sino a Porta Capena. Poi il Lungotevere fino al Ponte Umberto I, per entrare nel quartiere Prati sino al Ponte Regina Margherita, che i runner percorreranno fino al chilometro 15, in corrispondenza della Passeggiata di Ripetta. Lo spettacolo continua con piazza Augusto Imperatore, via del Corso, Piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna con Trinità dei Monti fino a via del Tritone. E poi Fontanella Borghese, via del Clementino e via Zanardelli sino a raggiungere piazza Navona. Seguirà il passaggio in corso Rinascimento prima e in corso Vittorio poi, sino a largo Argentina e via del Plebiscito, quindi il chilometro 20 a piazza Venezia. L’ultimo chilometro permetterà ai partecipanti di entrare nella storia: via dei Fori Imperiali fino a largo Corrado Ricci, poi via Cavour e finalmente il traguardo in via degli Annibaldi davanti al Colosseo. Uno scenario mai proposto da un grande evento internazionale, che farà emozionare tutti i partecipanti.