'Run Rome The Marathon' vince il premio BEA come miglior evento sportivo italiano

Ennesimo grande successo per 'Run Rome The Marathon' che ha ottenuto il prestigioso BEA, Best Events Awards, come miglior evento sportivo italiano 2024. Qui i numeri di un appuntamento che ha lasciato il segno e le parole dei protagonisti. Intanto un'altra edizione sta per arrivare… ascolta articolo

Una vittoria, un primo posto come fosse un fortissimo atleta sul traguardo a mani alzate, una luccicantissima medaglia per Run Rome The Marathon, come fosse l’oro olimpico per quanto riguarda gli eventi o al parimerito di Oscar del cinema, il massimo a cui si possa ambire a livello di marketing e comunicazione per un evento. Vittoria assoluta come miglior evento sportivo italiano del premio BEA, Best Events Awards, il festival italiano degli eventi e della live communication che si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

La gara dura un giorno, ma le emozioni e i sogni la precedono, la preparazione è tutto, è fondamentale e dura mesi. Emozioni, luoghi, fatti, necessità, bisogna saperli raccontare e trasmettere a chi non le ha mai vissute o pensate, a chi si trova dall’altra parte del mondo, a chi è lontano ore e chilometri da Roma e dalla sua magnificenza. Comunicare la grandezza e la maestosità della maratona a Roma e attirare in quel giorno, in quel momento, decine di migliaia di persone che hanno deciso ci correre sulle strade capitoline è un'arte, un compito che può essere premiato.

Run Rome The Marathon dello scorso 17 marzo 2024, organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, è riuscita in tutto questo: ha comunicato meglio di chiunque altro in Italia un grandissimo evento sportivo, riuscendo addirittura a farlo uscire dai canoni 'sportivi' facendolo diventare nell'immaginario prima e nella realtà del giorno gara poi un evento completo, di costume, di sano stile di vita, di festa per i partecipanti, per Roma e per i suoi cittadini. Una comunicazione completa, rivolta ai grandi agonisti appassionati di maratone, ma anche a chi crede nella solidarietà con il Charity Program o ai bambini e alle famiglie che si sono sentiti parte di un grande evento internazionale.

Run Rome The Marathon con la vittoria al BEA come miglior evento sportivo italiano si conferma la prima della classe, la maratona che a marzo 2024 è stata soprannominata 'dei record'. Sì, perché quella magica mattina di marzo con oltre 40mila persone al via insieme alla staffetta solidale Run4Rome e la stracittadina Fun Run è diventato l’evento sportivo partecipato più numeroso della storia d’Italia, con oltre 15mila finisher alla 42km si segnò il record di partecipazione della gara agonistica ed con la vittoria del keniano Asbel Rutto in 2h06’24” e della connazionale Ivyne Lagat in 2h24’36” risulta essere ancora oggi la maratona più veloce nel 2024 sul suolo italiano sia maschile che femminile.

La soddisfazione di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale: "Questo riconoscimento certifica la crescita di Run Rome The Marathon, la maratona di Roma, sempre più un punto di riferimento per gli appassionati podistici di tutto il mondo. Faccio i complimenti agli organizzatori e a tutto lo staff. Le potenzialità sono enormi e sono convinto che, anno dopo anno, questo evento migliorerà sempre di più, con numeri più grandi e un maggiore indotto per la città, che nel 2025 si stima essere di 75 milioni di euro, ben 25 milioni in più del 2024".

"Vincere il BEA è qualcosa di grandioso – ha detto un euforico Daniele Quinzi direttore marketing del Gruppo Corriere dello Sport – Stadio, da cinque anni ormai a capo della comunicazione di Run Rome The Marathon -. E' un successo di tutto il team comunicazione e in generale di tutto lo staff Run Rome The Marathon che ci dà grande soddisfazione dopo un anno lavorativo impegnativo fatto di tante idee, iniziative, innovazioni che hanno dato una comunicazione globale eccezionale dell’evento. Una strategia fatta di qualità, di infiniti particolari messi a fuoco e sviluppati, il tutto con altissimo livello professionale. Abbiamo unito il marketing e al comunicazione alle forti emozioni che si provano nel correre una maratona. Nella comunicazione possiamo affermare senza timori che siamo tra i migliori, almeno tanto quanto le grandissime e blasonate maratone internazionali come New York, Londra o Parigi. Abbiamo raccontato Roma e la sua essenza fatta di storia e antichità e abbiamo portato decine di migliaia di italiani e di stranieri (da 115 nazioni del mondo) a tagliare un traguardo con le lacrime agli occhi sotto il Colosseo".

Questo il pensiero di Lorenzo Benfenati Project Manager di Run Rome The Marathon: "Un riconoscimento prestigioso, un considerevole attestato di stima che ci gratifica immensamente e ci ripaga della fatica…perché proprio come chi corre una maratona, tagliare il traguardo fa vivere emozioni uniche e ripaga di tutti i mesi di sacrifici, così anche per noi organizzatori le emozioni e le percezioni sono analoghe. Questo premio dimostra che il running è uno sport incredibile, stupendo e che dimostra che c’è un movimento in crescita che coinvolge partecipanti da tutto il mondo che ogni anno vengono a Roma per godere della città unitamente ad un contesto di festa e sport. Abbiamo creato un progetto che crea sinergie e collaborazioni con i principali attori della città. Questo permette che ci sia un impatto economico sul territorio di oltre 50 milioni di euro nel 2024 ed un stima di oltre 75 milioni per il 2025. Il terzo settore è una chiave di successo, viene coinvolto grazie ad un charity program con circa 40 Organizzazioni no profit e raccoglie oltre 300mila euro di fundraising. La sostenibilità ambientale è un drive di sviluppo del progetto sin dalla prima nostra gestione, e l'’impatto ambientale che generiamo è ogni anno più basso, con l’obbiettivo (unico per le maratone dei tutto il mondo) di diventare carbon neutral entro l’edizione 2026"