Ancora un primato per Kelly Ann Doualla Edimo nei 60 metri dei campionati italiani allievi indoor, dopo che già lo scorso 18 gennaio aveva realizzato un incredibile tempo di 7''23, che le era valso il primato italiano under 20 ed europeo under 18. Sempre ad Ancona, la giovane italiana ha abbassato ancora una volta il proprio riferimento, scendendo a 7''19, tempo che le regala il minimo di partecipazione per gli Europei al coperto di Apeldoorn nei Paesi Bassi di marzo. Ma non solo: con il riferimento registrato Doualla da un lato abbassa anche la miglior prestazione italiana under 23 che apparteneva a Manuela Levorato con 7"20, standard per gli Euroindoor, dall'altro si avvicina al primato mondiale appartenente alla statunitense Shawnti Jackson 7''18. Guidata dal suo tecnico, Walter Villa, la attendono ora i campionati italiani assoluti, sempre ad Ancona tra due settimane, dove troverà anche Zaynab Dosso, la primatista italiana con cui, salvo diverse decisioni tecniche, sarà anche presente agli Europei al coperto di marzo, la sua prima esperienza nell'atletica internazionale.