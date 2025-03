Ieri, venerdì 7 marzo, è stata la giornata della prima medaglia per l'Italia, con l'argento di Mattia Furlani nel salto in lungo. Una medaglia che però ha lasciato un po' di amaro in bocca, a partire dal diretto interessato, arrivato per vincere un oro e convinto di valere "più di queste misure" (ha vinto l'argento con 8.12, perdendo l'oro andato al bulgaro Saraboyukov per un centimetro). Delusione per Luca Sito (nemmeno in semifinale negli 400) e un Lorenzo Simonelli al rientro dall'infortunio (primo degli esclusi dalla finale dei 60 ostacoli), abbiamo gioito quando Alice Mangione con una grande prova in semifinale si è conquistata un posto nella finale dei 400 (Bonora era uscita nelle batterie). Bene Tecuceanu e Coiro (800 maschili e femminili) approdati alle semifinali di oggi; non ce l'ha fatta invece Lazzaro. Fuori nelle batterie anche Carmassi e Di Lazzaro (60 ostacoli femminili) e Pieroni nell'alto femminile. Oggi troviamo in finale gli azzurri che ieri hanno superato le qualificazioni: Larissa Iapichino nel lungo, Dallavalle e Diaz nel triplo maschile (al loro primo salto), Bruni e Molinarolo nell'asta femminile (fuori Scardanzan), Lando e Sioli nell'alto maschile (fuori Meloni)