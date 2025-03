Larissa Iapichino è in finale nel lungo grazie al 6.76 con cui si qualifica direttamente: la rivedremo domani sera, a caccia di una medaglia. Negli 800m femminili Eloisa Coiro è protagonista di una grande rimonta finale nella sua batteria, chiusa al secondo posto in 2’04″09, alle spalle di Sarna (2’03″91), e dunque qualificata direttamente. Secondo posto in batteria e qualificazione anche per Catilin Tecuceanu che si “risparmia” un po’ negli 800 maschili (1’48″10, alle spalle del croato Bloudek con 1’48″07). Eliminato invece Giovanni Lazzaro, nonostante una bella gara, in una batteria in cui vanno tutti fortissimo. Nei 400m femminili buona prova di Alice Mangione che chiude terza (52″20) ma beneficia della squalifica della britannica Anning, che aveva vinto abbastanza agilmente la batteria dell’azzurra, ma che paga l’ingenuità di ben cinque appoggi sulla riga. Mangione diventa dunque automaticamente seconda approdando direttamente alla semifinale. Una splendida e coraggiosa Alessandra Bonora chiude terza la sua batteria (52’40), superata sulla linea dall’olandese Peeters. Grande delusione per Luca Sito, che chiude solo quarto nei 400m maschili e non centra una semifinale alla sua portata. Nell'alto eliminata Pieroni, unica azzurra in gara