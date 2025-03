Andy Diaz fantastico oro nel salto triplo agli Europei indoor con 17.71. Alle sue spalle il tedesco Hess, completa il podio Dallavalle per la doppietta azzurra sul podio

Arrivano altre due medaglie per l'Italia agli Europei indoor di Apeldoorn: a regalarcele è il salto triplo, con la doppietta Diaz-Dallavalle, rispettivamente oro e bronzo. Spettacolare il salto con cui Andy Diaz vince la finale con un grandioso 17.71. A partire benissimo è Dallavalle, che piazza un bel 17.19 al terzo salto anche se a impressionare è il tedesco Hess che trova subito un 17.43 da medaglia. E se Dallavalle sembra stargli dietro, Diaz è inizialmente nervoso alla ricerca di un salto "perfetto" che nei suoi primi tre tentativi non arriva: 16.37 è il suo miglior salto finché con il quinto non trova quello buono, a cui nessuno riesce più a rispondere.