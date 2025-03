Nella terza giornata di Europei indoor l'Italia sicura protagonista nella finale di salto in lungo femminile con Larissa Iapichino e in quella del triplo maschile con Dallavalle e Diaz. Bruni e Molinarolo si sono qualificate per la finale di salto con l'asta, una splendida Mangione è entrata in quella dei 400m. In mattinata le batterie dei 60m maschili e in serata la finale

Terza giornata di gare ad Apeldoorn, in Olanda, dove si stanno tenendo gli Europei indoor di atletica. Oggi è il giorno della finale di Larissa Iapichino, qualificatasi con il 6.76 di ieri, ma c'è attesa anche per Dallavalle e Diaz, i due azzurri del salto triplo approdati alla finale rispettivamente con la prima e la seconda misura, ottenute al loro primo salto. Per queste due finali, Sky dedica un canale (Sky Sport 256) a partire dalle 18:40, mentre per non perdersi nulla di tutte le gare in programma (sia della sessione mattutina che di quella pomeridiana) c'è Sky Sport Arena. E poi la finale del salto in alto maschile, quella del salto con l'asta femminile, quella dei 60 metri maschile e dei 400 femminili (con Alice Mangione). In mattinata Cavalli, Del Buono e Majori cercano un posto nella finale dei 3000 femminili.