C'è stato Ingebrigtsen, la certezza, pluricampione nelle distanze del mezzo fondo. C'è stata Kambundji, la sorpresa, oro e record europeo negli ostacoli. Mentre grandi cose le ha fatte l'Olanda, per la gioia del proprio pubblico, a differenza della Germania, in evidente crisi generazionale. Su Sky Sport Insider, Nicola Roggero traccia il bilancio di questi Europei Indoor in versione olandese