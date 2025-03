È la seconda medaglia azzurra in questi Mondiali: "Tre anni fa non mi sarei mai aspettata di vincere une medaglia e oggi sono quasi delusa per l'argento, fa quasi strano - ha detto alla Fidal dopo la gara -. Volevo loro per l'Italia e il mio team, continuerò a lavorare. Ho pagato la partenza"

Una grande gara dell'azzurra campionessa d'Europa in carica non basta per quello che sarebbe stato un eccezionale bis nei 60m anche ai Mondiali. Per Zaynab Dosso è comunque un meraviglioso argento a Nanchino: la sua seconda medaglia ai Mondiali indoor (dopo il bronzo a Glasgow nel 2024) e la seconda dell'Italia in questi Mondiali dopo l'oro di Andy Diaz nel salto triplo. Vince la svizzera Mujinga Kambundji in 7.04, autrice di una grande rimonta nel finale, fatale per l'oro dell'azzurra il tempo di reazione in partenza. Completa il podio il bronzo di Patrizia van der Weken in 7.07.