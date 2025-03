Un Lorenzo Simonelli in crescita rispetto a quello che avevamo visto agli Europei si guadagna la semifinale dei 60 ostacoli (in programma alle 12.50 italiane; alle 14.05 l'eventuale finale). Inserito nella terza batteria, la vince in 7.61 al fotofinish davanti al giamaicano Campbell (7.61) e a Pereira (7.65). Partenza rivedibile per "Lollo" che per i primi due ostacoli resta dietro al giamaicano e poi lo affianca, premiato al fotofinish per un millesimo. Eliminato l'altro azzurro impegnato negli ostacoli, Nicolò Giacalone, che chiude quinto in 7.89 nella sua batteria ed è fuori per nove millesimi