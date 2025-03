L'ex superstar della Nfl, oggi socio di minoranza del club inglese, aveva promesso al 'suo' portiere James Trafford di tornare a giocare per i Cincinnati Bengals nel caso in cui i 'Clarets' non avessero più incassato nemmeno un gol per tutta la seconda parte di stagione. Una scommessa molto rischiosa per quello che sta facendo il Burnley in campo...