Marcell Jacobs torna a parlare del “caso spionaggio” che vede coinvolto Giacomo Tortu, il fratello di Filippo, suo compagno nella staffetta oro alle Olimpiadi di Tokyo, e lo fa in un’intervista a “Belve”. Ospite del programma condotto da Francesca Fagnani, l’azzurro ha ribadito di credere all’estraneità di Filippo Tortu nella vicenda: “Per come conosco Filippo e per come l’ho vissuto da Tokyo a oggi non potrei mai pensare che fosse a conoscenza di questa cosa", le sue parole. "È stata una notizia che mi ha profondamente sconvolto: non me lo sarei mai aspettato. Nel momento in cui ho vinto le Olimpiadi, ho in qualche modo oscurato il percorso che Filippo aveva costruito dal 2018. La cosa che mi ha dato davvero più fastidio è stata la violazione della mia privacy. Tra me e Filippo c’è sempre stata una rivalità che finiva in pista; magari per chi lo gestiva non era solo quello. Magari pensavano che utilizzassi doping”. Jacobs aggiunge poi di non aver ancora avuto l'occasione di vedere Filippo Tortu, ammettendo che "sicuramente nel primo approccio ci sarà un po' di distacco e di imbarazzo". E infine alla domanda se Tortu abbia licenziato il fratello, Jacobs risponde: "Non penso. È il fratello...", aggiungendo poi: "Io l'avrei fatto". Le cose cambierebbero, ammette sempre Jacobs, se dovesse emergere un coinvolgimento nella vicenda di Filippo Tortu: "Sarebbe una bella batosta, personale e per tutta la squadra della staffetta perché ci sentiamo come dei fratelli".