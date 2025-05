Atletica, doppio appuntamento su Sky

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. Venerdì 16 maggio in diretta dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW la terza tappa della stagione della Wanda Diamond League, il circuito più importante del calendario internazionale. Il meeting di Doha si svolgerà al “Qatar Sports Club Stadium”. Sei gli azzurri iscritti: Filippo Tortu, all’esordio stagionale sui 200, dove sarà impegnato anche il campione olimpico Letsile Tebogo; Lorenzo Simonelli sui 110hs; Alessandro Sibilio sui 400hs; Marco Frassinotti e Matteo Sioli nell’alto; Roberta Bruni nell’asta. La telecronaca sarà di Nicola Roggero e Stefano Baldini.