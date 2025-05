Marcia a squadre, Fortunato argento nella 20 km

Francesco Fortunato ha conquistato il secondo posto nella 20 chilometri, gara conclusiva degli Europei a squadre di marcia a Podebrady (Repubblica Ceca) in un'edizione da 12 medaglie complessive per l'Italia: cinque ori, ori argenti, quattro bronzi. Per il pugliese, bronzo europeo a Roma 2024, è un altro podio dopo il successo di due anni fa con una gara in rimonta, chiusa dietro allo spagnolo Paul McGrath ma davanti al francese Gabriel Bordier. Fortunato ha ottenuto il suo record personale in 1h18:16, secondo italiano di sempre. Bene anche Andrea Cosi, quarto al traguardo in 1h18:43 per un minuto esatto di progresso e quarto alltime a livello nazionale. Tutti gli azzurri riescono a migliorarsi: decimo Michele Antonelli con 1h20:43 e dodicesimo il 21enne Nicola Lomuscio in 1h21:03 all'esordio in Nazionale assoluta. Nella classifica a squadre c'è il secondo posto con 16 punti, stesso score della Spagna che conquista l'oro per il miglior piazzamento del terzo atleta.