Oro e record del mondo per Stano nella 35 km

Trionfo italiano agli Europei di Atletica Leggera a squadre in corso a Podebrady in Repubblica Ceca. Massimo Stano ha dominato la prova sui 35 km di marcia vincendo la medagkia d'oro e centrando il nuovo primato mondiale con il tempo di 2h20'43", migliorando di quasi un minuto il precedente del canadese Dunfee (2h21'40"). Il quarto posto di Riccardo Orsoni (2h26"09, primato personale) e il nono di Matteo Giupponi in 2h28"57 hanno regalato agli azzurri anche l'oro a squadre. Stessa cosa per la Nazionale femminile che è arrivata sul gtadino più alto del podio come squadra grazie al secondo posto, sempre sui 35 km, di Antonella Palmisano che ha centrato il nuovo record italiano in 2h39"35 alle spalle della spagnola Maria Perez (2h38'59") campionessa olimpica a Parigi. Bronzo per Nicole Colombi (2h41"47), quinta l'altra azzurra Federica Curiazzi (2h45"39)

