Atletica, successo per Simonelli. Record Saraceni

Vincono i big azzurri al Meeting di Savona, ma a prendersi la scena è la giovane triplista Erika Saraceni che vola a 14,01 (+0.5) con il record italiano juniores nel giorno del suo 19esimo compleanno. Nei 400 ostacoli un altro sigillo di Alessandro Sibilio dopo quello di Doha in Diamond League. Stavolta il vicecampione europeo riesce a imporsi in 48.44 con oltre un secondo di vantaggio sul ceco Vit Muller (49.47). Si conferma veloce la pista della Fontanassa con i 100 metri del colombiano Ronal Longa (9.96), seguito dall'azzurro Lorenzo Patta (10.16).

Fabbri in crescita nel peso

Due lanci validi sopra i ventuno metri per Leonardo Fabbri che vince la prova del peso con 21,21. Al secondo posto Zane Weir con 20,76, terzo Nick Ponzio (20,06). Successo per Lorenzo Simonelli: nei 110 ostacoli il campione d'Europa corre in 13.24 ventoso (+2.6) e si aggiudica il duello con il giamaicano Omar McLeod, oro olimpico di Rio 2016, a un centesimo in 13.25. Debutto vincente per la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso in 55.46