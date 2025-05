Oggi a Zagabria, domani Diamond League a Rabat

Oggi per il World Athletics Continental Tour Gold appuntamento con il meeting di Zagabria. Domani la quarta tappa della Diamond League a Rabat. Appuntamento in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. Nel fine settimana un doppio appuntamento di altissimo livello con numerosi campioni in pista e in pedana. Sabato 24 maggio, il weekend di grande atletica inizia a Zagabria con il “Boris Hanzekovic Memorial”, in diretta alle 18 su Sky Sport Max e NOW.