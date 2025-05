Battocletti, nuovo primato italiano nei 3000

Dopo 28 anni cade il record italiano dei 300 metri: merito di Nadia Battocletti che chiude seconda in 8'26"27 a Rabat in Marocco, nella gara della Diamond League vinta dalla campionessa olimpica keniana Beatrice Chebet col 2° miglior crono di sempre

Un'altra eccezionale dimostrazione di forza e di eleganza da parte di Nadia Battocletti. L'azzurra ritocca ulteriormente il primato italiano dei 3000 metri (8'26"27) e lo fa a Rabat nel palcoscenico globale della Wanda Diamond League, confermando di aver raggiunto i vertici mondiali del mezzofondo e del fondo. L'argento olimpico dei 10.000 di Parigi è semplicemente regale: superato il suo 8'30"82 indoor e l'8'35"65 di Roberta Brunet all'aperto del 1996. Nadia, che teneva molto a fare bene nel paese natale della mamma, deve lasciare strada soltanto alla due volte campionessa olimpica Beatrice Chebet (Kenya) che firma la seconda prestazione della storia in 8'11"56. Sceglie un avvio cauto, la trentina delle Fiamme Azzurre, quattro ori europei al collo, mentre davanti 'picchiano' duro sin da subito (primo chilometro 2'44"47 per la pacer Nanyondo). Nadia perde qualche metro dal gruppo già sfilacciato ma poi cambia marcia, comincia a risalire posizione dopo posizione, e si porta al terzo posto poco dopo metà gara. Chebet ormai è lontana, ma l'etiope Ejgayehu Taye no: la mette nel mirino, la riprende, a mille dal termine si forma un tandem che diventa un trio quando rientra pure l'irlandese Sarah Healy. E se lì davanti la regina del fondo mondiale fa fuoco e fiamme riscrivendo il record africano (meglio soltanto il record del mondo della cinese Wang Junxia targato 1993, 8'06"11), nella volata per il secondo posto Battocletti sfoggia tutta la propria abilità.