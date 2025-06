Golden Gala a Roma: programma e atleti in gara

Venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma la tappa italiana della Diamond League. Attesa per Furlani nel lungo e Battocletti nei 5.000, si rivede Tortu impegnato sui 100m. Ci sarà anche Tamberi, presenza "richiesta" dai suoi followers dopo un sondaggio social. Il programma della serata, gli orari e gli italiani in gara

Lo spettacolo dell’atletica leggera sbarca a Roma, allo Stadio Olimpico, dove venerdì 6 giugno andrà in scena il Golden Gala 2025, la tappa italiana della Diamond League nonché uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale. Ad arricchirlo ulteriormente i campioni che scenderanno in pista, a partire dai nostri azzurri. Ci saranno l’argento olimpico e oro europeo nei 10.000m Nadia Battocletti (che correrà i 5.000m), il bronzo olimpico e oro mondiale indoor nel salto in lungo Mattia Furlani, e ancora Lorenzo Simonelli impegnato sui 110 ostacoli e Leonardo Fabbri nel getto del peso. Si rivedrà anche Filippo Tortu, che gareggerà sui 100m, specialità che vedrà scendere in pista anche l’altro azzurro Chituru Ali e lo statunitense Fred Kerley. Infine, dopo aver lanciato un sondaggio social tra i tifosi (ricevendo come risposta un enorme sì), lunedì 2 giugno ha ufficializzato la sua presenza anche Gianmarco Tamberi. Gareggerà nell’alto 265 giorni dopo la sua ultima apparizione a Bruxelles, lo scorso settembre.