Golden Gala LIVE: i risultati delle gare di Roma

Sono 21 gli italiani in gara questa sera. Tra i più attesi, l’argento olimpico e oro europeo nei 10.000m Nadia Battocletti (che correrà i 5.000m), il bronzo olimpico e oro mondiale indoor nel salto in lungo Mattia Furlani, e ancora Lorenzo Simonelli impegnato sui 110 ostacoli e Leonardo Fabbri nel getto del peso. Si rivedrà anche Filippo Tortu, che gareggerà sui 100m, specialità che vedrà scendere in pista anche l’altro azzurro Chituru Ali. E poi Dalia Kaddari (200m), Daisy Osakue (disco), Federico Riva (1500m)