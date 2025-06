Filippo Tortu: "Marcell Jacobs? Abbiamo chiarito, tra noi non c'è nessun imbarazzo"

In un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica", Tortu ha parlato del rapporto con Jacobs dopo le polemiche per l'indagine in cui era stato coinvolto il fratello di Filippo per intercettazioni abusive sul campione olimpico nei 100 metri a Tokyo: "Io e Marcell ci siamo chiariti, tra noi non ci sarà nessun imbarazzo"

A pochi giorni dal Golden Gala di atletica in programma a Roma venerdi 6 giugno, Filippo Tortu ha parlato del suo rapporto con Jacobs dopo le polemiche per l'indagine in cui era stato coinvolto suo fratello per intercettazioni abusive su Marcell. "Quel che mi interessava veramente era sentire Marcell, e lo abbiamo fatto il giorno dopo l'uscita delle prime notizie: ci siamo detti che tra di noi non sarebbe cambiato nulla, mi ha fatto molto piacere - ha dichiarato Tortu in un'intervista rilasciata a 'La Repubblica' -. Ma noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, e mi premeva riconfermarlo". E sulle parole di Jacobs al programma Belve di Francesca Fagnani: "In quell'intervista ha ripetuto le stesse cose che aveva detto a me. È stato un periodo turbolento, ma ho la fortuna di avere una famiglia molto unita", ha aggiunto il velocista italiano.