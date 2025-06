Due grandi meeting di Diamond League live su Sky e in streaming su NOW : giovedì 12 giugno i Bislett Games a Oslo, domenica 15 appuntamento a Stoccolma. Tra gli azzurri in pista in Norvegia Zaynab Dosso sui 100 e Filippo Tortu sui 200. Nella tappa scandinava in gara anche Larissa Iapichino nel salto in lungo e Alessandro Sibilio nei 400hs

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. Questa settimana un doppio evento per la Wanda Diamond League in agenda. Si comincia giovedì 12 giugno con il tradizionale appuntamento con i Bislett Games di Oslo, Norvegia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW dalle 20. Al via ben nove campioni olimpici di Parigi 2024, tra cui Mondo Duplantis (Svezia, asta), Rai Benjamin (USA, 400 ostacoli) e Thea La Fond (Dominica, salto triplo). Tra gli azzurri in pista Zaynab Dosso sui 100 e Filippo Tortu sui 200.