Quella del 12 giugno è stata una giornata storica per l'atletica italiana: Federico Riva, 24 anni, ha battuto il record nazionale nel miglio con il tempo di 3'49''72 stabilito durante la sesta tappa della Diamond League disputata nello stadio Bislett di Oslo. Il precedente primato apparteneva a Gennaro Di Napoli che nel maggio 1992 a San Donato Milanese aveva corso in 3'51''96. Dopo esser rimasto nelle retrovie nella prima parte di gara vinta poi dal portoghese Isaac Nader in 3'48"25, Riva è risalito nell'ultima frazione chiudendo 10°. Per lui questo è stato il terzo record italiano battuto in carriera dopo quello nei 1500 indoor , poi superato da Pietro Arese, e quello stampato la scorsa stagione nella categoria 2000 indoor.

"Un onore superare un mito come Di Napoli"

"Bella gara, bella emozione, è fantastico correre in un palcoscenico del genere - ha dichiarato Riva -. Il Bislett per il mezzofondo è davvero prestigioso, non è un caso che sia arrivato qui il mio record, un anno dopo che Pietro Arese ha battuto quello dei 1500. Migliorare un primato dopo 33 anni fa un certo effetto: non ho mai avuto il piacere di conoscere Genny Di Napoli di persona, ma so quello che ha fatto: è un onore poter superare un mito con lui".

E sul suo percorso: "Sta cambiando qualcosa nel mio modo di fare atletica, i risultati parlano chiaro. Ho cambiato allenatore e vita, sto investendo tutto me stesso in questo sport. Il nuovo gruppo è stato determinante. Allenandomi tra il Sudafrica e Saint Moritz con gente forte come George Mills, Mohamed Attaoui, e molti altri, ho sempre più stimoli, riesco a capire come approcciano l'atletica e cerco di rubare qualcosa. Sono sereno e sicuro di me, molto più convinto in gara. Ho altri sogni nel cassetto ma per scaramanzia non li rivelo. Intanto ci vediamo domenica nei 1500 di Stoccolma".