Jacobs per ora si ferma, niente Sprint Festival

Marcell Jacobs non prenderà parte alle gare di venerdì 20 giugno allo Stadio dei Marmi, per lo Sprint festival di Roma: lo annunciano gli organizzatori dell'evento. Il debutto stagionale sui 100 metri del campione olimpico di Tokyo, ieri a Turku, ha infatti "evidenziato la necessità per Jacobs di rimodulare il programma di questo inizio di stagione". Jacobs, dopo il tempo di 10''30 in batteria, ha chiuso la finale ottavo, in 10''44

Dopo l'esordio stagionale in tono minore sui 100 metri nel meeting di Turku Marcell Jacobs ha deciso, insieme al suo staff, di prendersi una pausa di riflessione dalle gare. Il 10"30 in batteria e soprattutto l'ottavo posto nella finale col tempo di 10"44 hanno mostrato una condizione ben lontana da quella auspicata e allora è arrivata la decisione di non prendere parte alle gare di venerdì 20 giugno allo Stadio dei Marmi, per lo Sprint festival di Roma. "Marcell non gareggerà venerdì nei 100 metri del Roma Sprint Festival allo stadio dei Marmi a Roma. La gara di ieri ha evidenziato la necessità di rimodulare il programma di allenamento in questo inizio di stagione per completare il lavoro iniziato dopo avere pienamente recuperato l’infortunio accusato alla fine di marzo, al fine di affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti".