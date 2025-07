Diamond League, Iapichino 2^ per un centimetro

Nella Diamond League in corso a Londra sfuma per un soffio la vittoria di Larissa Iapichino nel salto in lungo. L'azzurra 2^ per un solo centimetro dietro alla tedesca Malaika Mihambo. I risultati degli azzurri in gara oggi

Per un solo centimetro, e all'ultimo salto, Larissa Iapichino non ha ottenuto la sua sesta vittoria in un meeting della Diamond League . È successo a Londra, dove Larissa ha guidato la gara del salto in lungo già dal terzo salto con 6,82 e poi al quarto con 6,89. È stata poi superata al quinto tentativo dalla campionessa olimpica di Tokyo 2020, la tedesca Malaika Mihambo che ha ottenuto 6,93. Iapichino ha cercato di replicare con il suo sesto e ultimo salto e non ce l'ha fatta per un solo centimetro, ottenendo la misura di 6,92.

Come sono andati gli altri italiani

Ottima la prestazione anche di Marta Zenoni, mezzofondista che firma il record italiano del miglio con 4:17.16 e centra un eccellente quinto posto: superato il 4:21.51 indoor di Sinta Vissa e il 4:23.29 all'aperto di Gabriella Dorio del 1980. Anche Gaia Sabbatini (undicesima) sotto il precedente record italiano del miglio con 4:19.83. Non bene, invece, Mattia Furlani che nel lungo uomini è solo quarto sulla pedana bagnata del primo pomeriggio. Nei primi tre salti, complice la pioggia, il campione del mondo indoor del lungo resta al di qua degli otto metri (7,91, 7,61, 7,83). È al quarto turno che riesce a trovare la miglior misura di giornata, l'8,05 (+0.4) con cui guadagna una posizione sullo svizzero Simon Ehammer. Non è abbastanza, però, per approdare nella Final 3 che comunque non cambia le carte in tavola: successo per il giamaicano Wayne Pinnock (8,20) davanti al greco Miltiadis Tentoglou (8,19) e all'altro giamaicano Carey McLeod (8,10). Nella gara più attesa, quella dei 100 metri uomini, il campione olimpico Noah Lyles chiude al secondo posto in 10.00 piazzandosi alle spalle del giamaicano Oblique Seville che vince correndo in 9.86. Male l'olimponico dei 200 Letsile Tebogo, solo settimo in 10.12.